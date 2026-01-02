Aurora Livoli, oggi l’autopsia sul corpo della ragazza trovata morta a Milano

È cominciata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, la 19enne di Fondi, in provincia di Latina, trovata morta nel cortile di un palazzo in via privata Paruta 74, lo scorso 29 dicembre a Milano. Poco prima dell’inizio sono arrivati i genitori, con un mazzo di fiori, accompagnati dallo zio, l’avvocato Massimo Basile.

Lo zio: “Ora anche noi aspettiamo risposte”

“Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia eravamo rimasti molto lusingati perché aveva preso a frequentare l’Università. Si era iscritta a Scienze Chimiche alla Sapienza di Roma. Da Fondi a Roma si può fare il pendolare, il treno ci mette un’oretta. La situazione è precipitata così, ora aspettiamo anche noi delle risposte. Non aveva mai manifestato disagi psicologici, diciamo patologici, solo cose fisiologiche ma nulla di patologico, diciamo situazioni generazionali”. Così Massimo Basile, zio di Aurora Livoli.