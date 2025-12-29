Donna trovata morta in cortile a Milano, i residenti: "E' un punto di passaggio e ci sono telecamere"

A Milano si indaga sulla morte di una donna trovata senza vita all’interno di un cortile in via Paruta, nella zona nord-est del capoluogo lombardo. Sul corpo della vittima, senza documenti e parzialmente svestita, ci sono dei segni che fanno presumere a una morte violenta. I residenti del palazzo dove è stato trovato il cadavere spiegano che ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso dettagli importanti e che il cortile in questione è spesso usato come passaggio anche da chi non abita nel complesso per arrivare su via Padova.