lunedì 29 dicembre 2025

Milano, donna trovata morta in un cortile con segni sul collo: indagini in corso

I rilievi dei carabinieri nella palazzina dove è stata trovata la vittima (Foto LaPresse/Gian Mattia D’Alberto)
LaPresse
Il corpo, semisvestito, trovato dalla custode alle 8.30: non sarebbe precipitata

Una donna di cui non sono state rese note le generalità è stata rinvenuta senza vita questa mattina in via Paruta, a Milano, nel cortile di un palazzo. La donna, a quanto apprende LaPresse, non sarebbe precipitata: il corpo è stato trovato alle 8.30 dalla custode del palazzo. La donna presenta dei segni sul collo. La vittima al momento del suo ritrovamento era semisvestita.
Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo investigativo, intervenuti sul posto per definire i contorni della vicenda. Sul posto il medico legale per stabilire le cause del decesso e, al momento, non è esclusa alcuna pista.

