Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave

Un 18enne è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il giovane è stato subito soccorso dal 118 Areu, ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che sono al lavoro per ricostruire il fatto accaduto in via Saint Denis. Secondo le prime informazioni, sembra che ad accoltellare il 18enne siano stati dei coetanei.

E’ il secondo accoltellamento a Milano in poche ore

La notte scorsa un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato in via Ovada, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest del capoluogo lombardo. Anche in questo caso, la vittima è stata soccorsa dal 118, venendo trasportata in Codice rosso al Policlinico. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Sembra che in questo caso, la vittima sia stata aggredita da più persone a scopo di rapina.

Tre giorni fa un altro giovane ferito a Pioltello

Tre giorni fa invece un ragazzo di 20 anni, egiziano, era stato accoltellato a Pioltello. L’aggressione è avvenuta in via Monza nei pressi del parco cittadino. Il 20enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo essere stat aggredito da una persona a volto coperto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto successo.