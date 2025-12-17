Accesso Archivi

mercoledì 17 dicembre 2025

Milano, uomo accoltellato per strada: è grave

Pattuglia di carabinieri (Foto di archivio LaPresse)
LaPresse
E’ successo nel quartiere Barona intorno a mezzanotte

Un uomo è stato accoltellato la scorsa notte in strada a Milano e versa in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest della città. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Policlinico di Milano.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Stando a una prima ricostruzione l’uomo, di origine nordafricana e non ancora identificato in quanto privo di documenti, sarebbe stato aggredito da quattro sconosciuti, probabilmente a scopo di rapina, che lo hanno colpito con fendenti d’arma da taglio e gli hanno sottratto portafogli e cellulare.

