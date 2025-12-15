Imam rilasciato a Torino: corte d’appello accoglie il ricorso

La Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, l’imam del quartiere di San Salvario, trattenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai legali di Shanin, Gianluca Vitale e Fairus Ahmed Jama.

L’imam era stato fermato lo scorso 24 novembre e trasferito nel cpr di Caltanissetta perché destinatario di un provvedimento di espulsione, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per le frasi pronunciate in occasione di una delle manifestazioni pro pal in piazza Castello, secondo cui quanto accaduto il 7 ottobre, giorno della strage di Hamas, “non fu violenza”.

La Corte d’Appello di Torino ha valutato che non sia necessario il trattenimento perché “sono emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento”.

Salvini: “Ennesima invasione di campo da parte di toghe ideologizzate”

“È l’ennesima invasione di campo di certa magistratura ideologizzata e politicizzata che si vorrebbe sostituire alla politica. Dico ‘si vorrebbe’, perché fortunatamente fra poche settimane, a inizio marzo, c’è un appuntamento con la storia che è il referendum per dire sì alla riforma della giustizia, per allontanare un po’ di questa ideologia dai tribunali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Quarta Repubblica’, in onda stasera su Retequattro, rispondendo a una domanda sulla decisione della corte d’appello di Torino.

FdI: “Grave scelta giudici su imam, conferma politicizzazione toghe”

“La decisione della Corte d’Appello di Torino di liberare l’imam Mohamed Shahin, nonostante un’espulsione firmata dal ministro Piantedosi per motivi legati alla sicurezza nazionale, rappresenta l’ennesimo schiaffo allo Stato e a chi ogni giorno lavora per proteggerlo. Una decisione grave e incomprensibile riguardo una persona che ha giustificato il violento attacco terroristico del 7 ottobre e che di fatto vanifica il grande lavoro fatto dalle nostre Forze dell’Ordine e dal Viminale, rimettendo in circolazione un soggetto ritenuto pericoloso, e addirittura accogliendo la linea difensiva dell’imam. Questa vicenda suona come l’ennesima conferma del livello di politicizzazione di una parte della nostra magistratura, al punto da mettere a rischio la stessa sicurezza dei cittadini. Una scelta irresponsabile che arriva il giorno dopo il massacro in Australia e in un momento particolarmente delicato per l’ordine pubblico, a causa proprio della violenza e dalla propaganda integralista e pro-Pal nelle piazze. Per quanto ci riguarda per Fratelli d’Italia la sicurezza rappresenta la priorità e continueremo a denunciare chi, come l’imam Shahin, vuole soltanto fomentare un clima di odio”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Gasparri (FI): “Assurda e irresponsabile decisione Corte Appello su imam”

“Assurda la decisione della Corte d’Appello di Torino di rimettere in libertà l’imam Mohamed Shahin, nonostante un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza nazionale firmato dal ministro dell’Interno. Un fatto gravissimo che va contro le decisioni dell’autorità dello Stato e manda un messaggio pericoloso. Siamo di fronte a un personaggio che ha giustificato l’attacco terroristico del 7 ottobre. Rimettere in circolazione un soggetto che ha apertamente giustificato il terrorismo di Hamas è incommentabile e ci dimostra come sia sempre più urgente una riforma della giustizia per porre fine alle correnti politicizzate. In un contesto internazionale segnato da violenze e tensioni crescenti, questa decisione appare irresponsabile e fuori dalla realtà. Noi continueremo a sostenere con fermezza ogni azione necessaria a difendere l’ordine pubblico ed a contrastare ogni forma di estremismo, di antisemitismo e di propaganda dell’odio”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.