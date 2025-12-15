Bondi Beach, spari a una festa di Hanukkah: 16 morti. Ucciso uno dei due attentatori

Una delle spiagge più famose dell’Australia è stata il teatro della sparatoria più grave nel Paese negli ultimi trent’anni. A Sydney, Bondi Beach era gremita di centinaia di persone accorse per celebrare l’inizio dell’Hanukkah, la festa ebraica denominata ‘festa delle luci’, quando due uomini armati di fucili semiautomatici hanno aperto il fuoco sulla folla, uccidendo 16 persone, tra cui una bambina di 12 anni e il rabbino della città, Eli Schlanger. Altre 38 persone sono rimaste ferite, mentre non risultano italiani coinvolti.

Ucciso uno dei due aggressori di Bondi Beach

Quando è stato dato l’allarme, nel tardo pomeriggio australiano (ovvero domenica mattina in Italia), la polizia è accorsa sul posto, neutralizzando i due aggressori: uno è stato ucciso, mentre l’altro è stato gravemente ferito e si trova ora in custodia. Secondo i media locali, uno dei due è stato identificato come Naveed Akram, residente a Sydney. Nella loro macchina la polizia ha trovato ordigni rudimentali, pronti per essere esplosi.

Provvidenziale l’intervento di un passante

Provvidenziale è stato l’intervento di un passante che, sorprendendo uno dei due assalitori da dietro, lo ha affrontato a mani nude, riuscendo a disarmarlo. L’uomo, identificato come il 43enne Ahmed al Ahmed è stato colpito due volte ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. “Un vero eroe” lo ha definito il premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns, che non ha mostrato alcun dubbio sulla natura dell’aggressione.

“Questo attacco era diretto contro la comunità ebraica di Sydney“, ha affermato. “È un atto di malvagio antisemitismo e terrorismo, che ha colpito il cuore della nostra nazione. Un attacco agli ebrei australiani è un attacco a tutti gli australiani”, ha detto il premier australiano Anthony Albanese, “non c’è posto per questo odio, questa violenza e questo terrorismo nella nostra nazione. Voglio essere chiaro: lo sradicheremo”.

Gli episodi di antisemitismo

Gli episodi di antisemitismo non sono casi isolati in Australia: le aggressioni, gli atti di vandalismo, le minacce e le intimidazioni sono più che triplicati nel Paese dopo l’inizio della guerra a Gaza. Durante l’estate, sinagoghe e automobili sono state incendiate, negozi e case sono stati imbrattati con graffiti e cittadini ebrei sono stati aggrediti a Sydney e a Melbourne.

L’attentato, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “è frutto di una campagna antisemita, queste povere vittime non hanno nulla a che vedere con quanto accade in Cisgiordania o a Gaza durante questi giorni travagliati e questi mesi complicati”.

Non è il solo a pensarla così: tra i messaggi di vicinanza espressi dai leader di tutto il mondo è arrivata infatti anche la critica espressa dal primo ministro israeliano. Benjamin Netanyahu ha accusato le politiche di Albanese, che includono il riconoscimento dello Stato palestinese, di incoraggiare “l’odio verso gli ebrei che ora imperversa nelle vostre strade. L’antisemitismo è un cancro. Si diffonde quando i leader rimangono in silenzio. Dovete sostituire la debolezza con l’azione”.

Netanyhau ha poi ricordato di aver inviato una lettera ad agosto al premier israeliano in cui lo criticava di gettare benzina sul fuoco dell’antisemitismo. “È stato un attacco orribile, un attacco puramente antisemita”, gli ha fatto eco in serata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.