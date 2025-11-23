Ucraina, la comunità dice no al piano Usa. Gentiloni: "Proposta inaccettabile"

Nel giorno in cui Ue, Usa, Ucraina e Russia discutono il nuovo piano di pace annunciato da Donald Trump, la comunità ucraina è scesa in strada per dire “no” all’accordo statunitense. Con loro tanti esponenti della politica italiana ed europea.

“L’Ucraina è in un passaggio molto delicato – ha spiegato il commissario europeo, Claudio Gentiloni a margine della manifestazione a piazza dell’Esquilino – Questa proposta dei 28 punti americana non è una proposta che possa portare a una pace giusta e duratura quindi la ricerca della pace deve continuare e deve partire da un cessate il fuoco sulle posizioni attuali. Proprio perché sono giornate così importanti credo altrettanto importante che da Roma venga un segnale di vicinanza, di solidarietà”.

“Il governo italiano – ha aggiunto Carlo Calenda, leader di Azione – sta pericolosamente voltando sulla linea dell’Ucraina. Sta tenendo una linea di basso profilo perché i populisti hanno una caratteristica: non hanno valori. E come cinque anni fa Meloni era putiniana può tornare ad esserlo nel volgere di pochissimo tempo. Quindi deve scegliere se essere con Trump, con Putin, con Orban, con tutto quello da cui proviene. All’Ucraina servono armi”.

Sulla stessa linea Riccardo Magi di Più Europa: “Quel piano è un piano di conquista. Si disarma l’aggredito e si dice all’aggressore ‘prego, accomodati, fai quello che vuoi, noi ti diamo una mano’. Per questo è necessario darsi una sveglia – avverte – per questo è necessario che i governi europei, i principali, ottengano l’avvio di un negoziato che cambi profondamente, radicalmente, quei piani”. “È un accordo terribile, è una sconfitta. È la rinuncia”, ha affermato un manifestante.