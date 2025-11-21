Ucraina, il piano di pace di Trump in 28 punti: cosa prevede

Donald Trump ha stilato un piano di 28 punti per la pace in Ucraina – sulla falsa riga di quello che è stato realizzato per la Striscia di Gaza. Il documento ha lasciato numerose perplessità con Kiev che l’ha definito “assurdo” e inaccettabile. L’Unione europea resta ferma della sua idea: continua a chiedere che gli ucraini vengano inclusi nelle trattative e che anche Mosca conceda qualcosa.

Volodymyr Zelensky (che auspica “una pace dignitosa”) prevede di discutere “nei prossimi giorni” con il presidente Usa anche se l’amministrazione repubblicana – in primis il segretario di Stato Marco Rubio – prosegue nel fare pressioni affinché Kiev accetti il piano e le “concessioni” definite “difficili ma necessarie“. Vediamo assieme quali sono alcuni dei punti presentati nel progetto di Trump.

Il piano di Trump per l’Ucraina