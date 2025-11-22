Violenza donne, Non una di meno in piazza a Roma: “Sabotiamo guerre e patriarcato”

L’associazione Non Una Di Meno scende in piazza a Roma per il corteo nazionale, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. Corteo partito da Piazza Repubblica e diretto a San Giovanni. In piazza migliaia di persone con fumogeni, cori e mazzi di chiavi sventolati a simboleggiare il grido delle donne che chiedono più sicurezza quando tornano a casa. “Sabotiamo guerre e patriarcato” recita lo striscione in testa alla manifestazione. Presenti diversi volti noti tra cui l’attrice e regista Paola Cortellesi e il registra Ferzan Ozpetek. Presenti anche alcuni esponenti di partito come il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Il centro di Roma attraversato per tutto il pomeriggio da una marea fucsia, colore simbolo dell’associazione contro la violenza sulle donne.