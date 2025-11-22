Donna violentata in strada a Gallarate: aggressore individuato grazie alle videocamere di sorveglianza

Ha malmenato e violentato una donna venerdì nel quartiere Cajello di Gallarate, in provincia di Varese. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallarate hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 35enne gambiano, che è indagato per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate

L’uomo, che ha sorpreso la vittima alle spalle mentre camminava sul marciapiede per raggiungere il posto di lavoro, dopo averla colpita e gravemente malmenata, l’ha trascinata dietro le siepi di un’aiuola di un parcheggio pubblico, dove si è consumata la violenza. Al termine è fuggito a piedi, portando con sé il telefono cellulare della donna. Le indicazioni fornite da un testimone, unite all’analisi a tappeto di tutti gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle immediate vicinanze, hanno permesso di ricostruire il percorso di fuga dell’autore e di individuare la sua abitazione. La vittima, nel frattempo affidata alle cure dei sanitari dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, ha ricevuto una prognosi iniziale di 20 giorni. In caserma, nel corso dell’interrogatorio reso davanti al pm di turno Roberto Bonfanti, l’indagato, messo di fronte alle responsabilità, ha reso piena confessione. L’arrestato è stato portato alla Casa circondariale di Busto Arsizio, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.