Milano, muore 86enne investito da furgone: autista in fuga

Un 86enne è stato investito da un furgone mentre percorreva a piedi via Fratelli Bronzetti a Milano. L’incidente poco prima di mezzogiorno. L’anziano, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. L’anziano attraversava via Bronzetti utilizzando l’attraversamento in corrispondenza dell’intersezione con via Melloni quando è stato centrato da un autocarro. L’uomo alla guida del mezzo si è dato alla fuga senza prestare soccorso.