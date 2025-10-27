Pamela Genini, il cane restituito alla madre dopo la denuncia per furto

Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, è tornato a casa. Il cane è stato restituito alla madre della giovane dopo che la stessa aveva presentato una denuncia per appropriazione indebita nei confronti di un amico della influencer uccisa lo scorso 14 ottobre.

La denuncia

“Una Genini, la madre di Pamela, la modella uccisa dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell’amico della figlia Francesco Dolci per furto e appropriazione indebita della cagnolina della figlia, di nome Bianca”. Lo rende noto ‘Dentro la notizia’ che mostrerà oggi nel corso della puntata odierna la querela. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, su Canale 5, riporta che la cagnolina sarebbe stata portata via da Francesco Dolci la notte dell’omicidio, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, senza alcuna autorizzazione da parte dei familiari della vittima.

“Nei giorni successivi, secondo la querela, la madre di Pamela ne avrebbe più volte chiesto la restituzione, ricevendo da Francesco Dolci secchi rifiuti. Nemmeno l’intervento dei Carabinieri, contattati dalla famiglia, sarebbe servito a convincere Francesco Dolci a restituire Bianca. Dopo giorni di tentativi vani e di silenzio da parte di Francesco Dolci, la madre di Pamela ha deciso quindi di rivolgersi, in data 26 ottobre, alla Procura della Repubblica di Milano, chiedendo il sequestro urgente della cagnolina, per tutelarla da ulteriori maltrattamenti e riportarla a casa”, si legge in una nota.

L’animale protagonista dei post su Instagram

Pamela Genini aveva creato una pagina Instagram specifica dedicata al suo cagnolino, attraverso la quale raccontava la propria vita e quella del suo fedele amico a quattro zampe. Una pagina social che la vittima ha continuato ad aggiornare fino a poche ore prima di venire uccisa da Soncin che in passato aveva anche minacciato la vittima di volerla uccidere insieme all’animale.