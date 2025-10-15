Pamela Genini, chi è la vittima del femminicidio di Milano

Si chiamava Pamela Genini e aveva 29enne la vittima del femminicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Milano. La giovane era originaria della Bergamasca e si definiva “modella e giovane imprenditrice alla quale piace mettersi in gioco pensando fuori dagli schemi”. Insieme all’amica Elisa Bortolotti – “influencer di spicco e personaggio televisivo in grado creare nuove tendenze” – aveva creato EP SheLux, una linea di beachwear “Made in Italy che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”, come si legge sul sito.

Pamela Genini e il suo amato chihuahua Bianca (foto Instagram)

Su Instagram Pamela Genini aveva creato una pagina, dedicata al suo amato chiuaua Bianca, attraverso la quale raccontava vari momenti della sua vita. Pamela Genini viveva da sola nell’appartamento di Gorla nel quale è avvenuto il delitto.

Il racconto della vicina

“”Ho sentito le urla di lei. Strazianti. E’ stato davvero molto brutto“. A raccontare le fasi del delitto avvenuto ieri sera a Milano è una vicina di casa di Pamela Genini parlando con i cronisti davanti all’abitazione di via Iglesias. “E’ successo tutto molto velocemente. In pochi minuti. Avevamo già avuto un sentore di questo problema in passato – dice -. La polizia era già venuta diversi mesi fa. Ultimamente invece erano abbastanza pacifici. La ragazza chiedeva aiuto sul pianerottolo, il vicino ha cercato di soccorrerla, poi è intervenuta la polizia che ha sfondato la porta”.