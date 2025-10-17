Strage casolare, i feretri dei carabinieri accolti dagli applausi a Padova

I feretri dei carabinieri morti nell’esplosione di Castel d’Azzano, nel Veronese, Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, sono arrivati accompagnati da un lungo applauso della piazza sul sagrato della basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, dove si tengono i funerali di Stato.

Ad accogliere le tre bare, avvolte dal tricolore, il picchetto d’onore. Sono entrati nell’abbazia, oltre alle più alte cariche dello Stato quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Fontana, anche alcuni dei feriti, tra cui il carabiniere Domenico Gabriele Martella.