Funerali di Stato per i carabinieri morti, a Padova oggi Mattarella e Meloni – La diretta

Funerali di Stato per i tre carabinieri morti nella strage di Castel d’Azzano, nel Veronese, il 14 ottobre scorso. Davide Bernardello, padovano di 36 anni, Marco Piffari e Valerio Daprà, entrambi bresciani di 56 anni, hanno perso la vita nell’esplosione del casolare dei fratelli Ramponi, Maria Luisa, Dino e Franco. La camera ardente oggi è aperta dalle 6 alle 14 mentre le esequie sono in programma per le 16 nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Previsto l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.
“Oggi l’ultimo saluto a Davide, Marco e Valerio: tre carabinieri che hanno servito l’Italia con onore e dedizione fino all’ultimo istante. Il loro coraggio, il senso del dovere e l’esempio che ci lasciano non saranno dimenticati”. Così la premier Giorgia Meloni che sui social posta una fotografia dei tre carabinieri deceduti nell’esplosione del casolare nel Veronese, con la scritta “eroi silenziosi”.
“All’inizio delle lezioni si è tenuto oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, carabinieri morti nell’adempimento del dovere. Il loro sacrificio, che onoriamo con commozione, ci ricorda che la nostra democrazia si fonda sul rispetto della legalità. L’Arma ne è ogni giorno un baluardo e un presidio”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.