Pamela Genini, l’avvocato di Gianluca Soncin: “Non lucido e fisicamente dimesso”

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere; ha proceduto solo con la nomina del difensore di fiducia e poi ha dichiarato di non voler procedere con l’interrogatorio. Fisicamente dimesso con questo vistoso cerotto sul collo. Non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo. Non lucido e dimesso. È stato una notte in ospedale, è in isolamento da ieri quando è stato dimesso, immagino che non sia ancora pienamente sul centro di quello che è successo”. Così l’avvocato Simona Luceri, difensore di ufficio di Gianluca Soncin al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo del 52enne, accusato del femminicidio di Pamela Genini, nel carcere di San Vittore, a Milano.