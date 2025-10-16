Pamela Genini, Gianluca Soncin non risponde al gip

Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a Milano Pamela Genini, 29 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip Tommaso Perna, iniziato alle 10 è terminato dopo circa un’ora. Il 52enne, difeso dall’avvocata Simona Luceri, è ritenuto responsabile di omicidio volontario con una serie di aggravanti, tutte da ergastolo: il legame affettivo con la vittima, la crudeltà, i futili motivi, ma soprattutto la premeditazione per essersi recato nell’abitazione della modella e imprenditrice bergamasca.

L’uomo si è recato nella casa della vittima, in zona Gorla-Martesana, dopo essersi procurato una copia delle chiavi. Le ha usate per mettere in atto, secondo gli inquirenti, un vero e proprio agguato ai danni della giovane. Una volta entrato nell’appartamento, armato di coltello a serramanico, ha ammazzato la 29enne con 24 colpi inferti al collo. Poi ha tentato il suicidio. Negli ultimi istanti di vita la ragazza è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia – chiamata dall’ex fidanzato che era al telefono con lei e dai vicini – simulando una consegna da parte di Glovo. Gli agenti, purtroppo, non hanno fatto in tempo a salvarla: una volta entrati in casa l’hanno trovata agonizzante.

Legale Soncin: “Non lucido e fisicamente dimesso”

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale”, ha detto Simona Luceri, difensore di ufficio di Gianluca Soncin, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo.

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere; ha proceduto solo con la nomina del difensore di fiducia e poi ha dichiarato di non voler procedere con l’interrogatorio. Fisicamente dimesso con questo vistoso cerotto sul collo. Non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo. Non lucido e dimesso. È stato una notte in ospedale, è in isolamento da ieri quando è stato dimesso, immagino che non sia ancora pienamente sul centro di quello che è successo”.