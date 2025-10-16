Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 16 ottobre 2025

Ultima ora

Pamela Genini, Gianluca Soncin non risponde al gip

Pamela Genini, Gianluca Soncin non risponde al gip
Pamela Genini (Foto da social)
Stefano Bertolino
Stefano Bertolino

Il 52enne è accusato di aver ucciso la compagna con 24 coltellate

Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a Milano Pamela Genini, 29 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip Tommaso Perna, iniziato alle 10 è terminato dopo circa un’ora. Il 52enne, difeso dall’avvocata Simona Luceri, è ritenuto responsabile di omicidio volontario con una serie di aggravanti, tutte da ergastolo: il legame affettivo con la vittima, la crudeltà, i futili motivi, ma soprattutto la premeditazione per essersi recato nell’abitazione della modella e imprenditrice bergamasca.

L’uomo si è recato nella casa della vittima, in zona Gorla-Martesana, dopo essersi procurato una copia delle chiavi. Le ha usate per mettere in atto, secondo gli inquirenti, un vero e proprio agguato ai danni della giovane. Una volta entrato nell’appartamento, armato di coltello a serramanico, ha ammazzato la 29enne con 24 colpi inferti al collo. Poi ha tentato il suicidio. Negli ultimi istanti di vita la ragazza è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia – chiamata dall’ex fidanzato che era al telefono con lei e dai vicini – simulando una consegna da parte di Glovo. Gli agenti, purtroppo, non hanno fatto in tempo a salvarla: una volta entrati in casa l’hanno trovata agonizzante.

Legale Soncin: “Non lucido e fisicamente dimesso”

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non è in condizioni lucidissime. Ha già provveduto a nominare un avvocato di fiducia con cui deciderà la strategia processuale”, ha detto Simona Luceri, difensore di ufficio di Gianluca Soncin, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo.

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere; ha proceduto solo con la nomina del difensore di fiducia e poi ha dichiarato di non voler procedere con l’interrogatorio. Fisicamente dimesso con questo vistoso cerotto sul collo. Non è ancora pienamente consapevole di quello che è successo. Non lucido e dimesso. È stato una notte in ospedale, è in isolamento da ieri quando è stato dimesso, immagino che non sia ancora pienamente sul centro di quello che è successo”.

© Riproduzione Riservata