Castel D'Azzano, colonnello Cc: "Gesto folle, militari colpiti mentre salivano le scale"

Il comandante provinciale dei carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, ha ricostruito quanto accaduto nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano dove sono morti tre carabinieri e altre 17 persone sono rimaste ferite: “La deflagrazione ha travolto i nostri militari in pieno mentre stavano salendo le scale. L’esplosione della bombola, causata dalla donna, è stata determinata da una molotov o comunque da una fonte incendiaria.” Papagno ha definito l’azione “un gesto assolutamente folle”, spiegando che “la deflagrazione è stata causata dalla donna che, con un accendino, ha dato fuoco alla bombola di gas quando ha capito che stavamo entrando.” Ha inoltre ricordato che “già in passato avevano messo in atto condotte minatorie, ma non erano mai arrivati a questo punto”.

Secondo il comandante, “dalla visione fatta in precedenza, anche con i droni, erano risultate delle bottiglie molotov sul tetto.” Riguardo alle condizioni dei feriti, Papagno ha aggiornato: “Fortunatamente stanno meglio. Sette militari sono già stati dimessi, altri quattro sono ancora ricoverati sotto osservazione, ma non versano in condizioni di criticità.” Infine ha concluso: “Nessuno poteva aspettarsi un gesto di tale follia.”