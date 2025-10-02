Flotilla, manifestazioni in tutta Italia: scontri a Bologna – La diretta

Bologna in rivolta dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La missione umanitaria – con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti – è stata bloccata nella serata di mercoledì 1° ottobre a poche miglia dalla costa di Gaza. Nel capoluogo emiliano-romagnolo alcuni collettivi universitari hanno bloccato il rettorato dell’Università, per manifestare a sostegno della Flotilla.

Un gruppo di manifestanti, inoltre, si è radunato davanti alla stazione centrale di Bologna. “Vergogna! Vergogna“, sono tra gli slogan che il presidio, principalmente composto da studenti e studentesse, sta gridando. “Non facciamo nessun passo indietro, perché oggi il cuore ci esplode di rabbia“, “Fateci passare”, gridano davanti ad alcuni agenti. Questi ultimi, per bloccare l’ingresso, hanno usato i manganelli. Di contro, da parte delle persone in protesta sono partiti lanci di uova e fumogeni con il corteo ha cercato di sfondare il cordone con polizia e carabinieri.

Le proteste si stanno svolgendo in tutta Italia, da Nord a Sud. A Milano i manifestanti hanno occupato l’università Statale dopo aver bloccato la stazione di Cadorna. A Roma, al Colosseo, sono attese circa 10.000 persone. Il corteo che si snoderà fino a Piramide.