Flotilla, manifestazioni in tutta Italia: scontri a Bologna – La diretta

Bologna in rivolta dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La missione umanitaria – con 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e 200 tonnellate di aiuti – è stata bloccata nella serata di mercoledì 1° ottobre a poche miglia dalla costa di Gaza. Nel capoluogo emiliano-romagnolo alcuni collettivi universitari hanno bloccato il rettorato dell’Università, per manifestare a sostegno della Flotilla.
Un gruppo di manifestanti, inoltre, si è radunato davanti alla stazione centrale di Bologna. “Vergogna! Vergogna“, sono tra gli slogan che il presidio, principalmente composto da studenti e studentesse, sta gridando. “Non facciamo nessun passo indietro, perché oggi il cuore ci esplode di rabbia“, “Fateci passare”, gridano davanti ad alcuni agenti. Questi ultimi, per bloccare l’ingresso, hanno usato i manganelli. Di contro, da parte delle persone in protesta sono partiti lanci di uova e fumogeni con il corteo ha cercato di sfondare il cordone con polizia e carabinieri.
Le proteste si stanno svolgendo in tutta Italia, da Nord a Sud. A Milano i manifestanti hanno occupato l’università Statale dopo aver bloccato la stazione di Cadorna. A Roma, al Colosseo, sono attese circa 10.000 persone. Il corteo che si snoderà fino a Piramide.
Da questa mattina, un gruppo di attivisti Extinction Rebellion sta bloccando l’Interporto di Padova in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Gli attivisti sono arrivati ai cancelli in mattinata, si sono seduti e poi incatenati alle sbarre dell’ingresso principale, creando una barriera umana per impedire l’ingresso dei carrier internazionali. Secondo quanto denunciato dagli attivisti, “uno dei camion presenti non si è fermato e ha proseguito verso i manifestanti incatenati che, impossibilitati a spostarsi, hanno quindi rischiato di essere investiti”. Al varco d’uscita, nel mentre, altri esponevano la bandiera della Palestina e cantavano cori in sostegno a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, “Per la Palestina, blocchiamo tutto”.
Saranno circa 10mila i manifestanti attesi questa sera alle 18.30 al Colosseo. Tra loro anche molti studenti palestinesi. La questura di Roma, d’intesa con la Prefettura, ha concesso l’area per il corteo che si snoderà fino a Piramide. La manifestazione che si snoderà fino a Piramide, seguirà il percorso da via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo. La questura di Roma ha disposto già dal pomeriggio servizi di sicurezza e controlli.
A Bologna alcuni collettivi universitari hanno bloccato il rettorato dell’Università, per manifestare a sostegno della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto apprende LaPresse dall’ateneo, al momento il delegato universitario degli studenti è con questi gruppi per un dialogo. In via Zamboni è stata creata una barriera con sedie e copertoni, mentre alcuni ingressi sono bloccati dai picchetti. Sono comparse anche alcune tende nei pressi del rettorato. Già ieri sera la città si era raccolta per manifestare a sostegno della Flotilla.
“Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. Alcune imbarcazioni, invece, sono riuscite a evitare l’attacco dell’IDF e procedono verso Gaza. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano”. È quanto si legge in una nota di Cambiare Rotta Milano.
“Come equipaggio di terra della Global Sud Flottilla siamo da tre settimane in mobilitazione permanente, con presidi, assemblee studentesche con i lavoratori, mobilitazioni nei dipartimenti e il blocco degli ingressi dell’università il 22 settembre in occasione dello sciopero generale indetto dall’Usb”, si legge ancora.
“Oggi, di fronte alla gravità di quanto successo e alla sempre più diffusa indignazione degli studenti, abbiamo deciso di seguire l’appello lanciato dalla facoltà di Lettere occupata in Sapienza e di lanciare un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo. Il 22 settembre ce l’ha dimostrato: studenti e lavoratori uniti possono bloccare guerra e genocidio, ogni ateneo sarà una barricata!”.