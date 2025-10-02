Roma, prof e studenti del liceo Caravillani: “Aggrediti dopo assemblea pro Pal”

Aggressione nel liceo artistico ‘Alessandro Caravillani‘, nel quartiere Monteverde, a Roma. “E’ successo tutto in un attimo, ho visto il professore che veniva strattonato, gli veniva tolto lo zaino e spinto a terra. Sono volate botte, mi sono messo paura, siamo scappati tutti”, ha raccontato a LaPresse uno studente, testimone oculare di quanto accaduto questa mattina all’uscita dell’istituto, in un cortile che la scuola divide con il Tempio ebraico.

L’aggressione dopo un’assemblea pro Pal al liceo Caravillani

L’aggressione, secondo quanto riferito da diverse persone, è avvenuta in seguito a un’assemblea nel corso della quale si è parlato della questione palestinese. Sempre secondo i testimoni, è stata opera di un gruppo di adulti ai danni anche di qualche studente. Chi ha assistito alla scena racconta che nella mattinata c’era già stato un tentativo nel giardino della scuola da parte di un uomo che “ha cominciato prima a urlare contro di noi e poi se l’è presa con il professore”.

“Noi eravamo in giardino – prosegue il racconto – per fare un’assemblea sulla questione palestinese. Ad un certo abbiamo cantato tutti insieme Free Palestine e a quel punto si è palesato questo signore che se l’è presa con noi e con il prof. A calmare le acque ci ha pensato la vice preside che appena vista la scena è scesa. All’uscita però ci stavano aspettando lì, avevano posto delle transenne davanti alla sinagoga” adiacente l’istituto “e alcuni di questi signori – prosegue il testimone – sono rientrati nel cancello della scuola aggredendo nuovamente il professore. Ho visto nitidamente che lo spintonavano, picchiandolo e tirandogli lo zaino. Io mi sono allontanato un po’ ma poi ho visto arrivare anche un’ambulanza“.

Professore ha sporto denuncia

Il professore del liceo Caravillani si è poi recato in questura per sporgere denuncia. Ferito alla nuca un ragazzo, che secondo un altro testimone dell’episodio “è stato buttato a terra, gli hanno strappato i capelli e riempito di mazzate. Aveva tutta la faccia viola e le manate sul volto, i professori a quel punto si sono messi in mezzo ed è successo un caos“. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che avrebbe identificato una ventina di persone.

Cori contro comunità ebraica, tre identificati

Un gruppo di tre studenti, invece, sarebbe stato sorpreso a inneggiare cori offensivi contro la comunità ebraica del vicino Tempio ebraico, scatenando una lite. L’episodio al liceo Caravillani ha richiesto l’intervento della polizia, che ha identificato i responsabili e avviato le indagini. Sono attualmente in corso le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’istituto. La posizione dei tre studenti è al vaglio. La direzione scolastica ha condannato l’accaduto.