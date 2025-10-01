Omicidio Paupisi, procuratore Benevento: "Su Ocone nessuna segnalazione di violenza in passato"

“E’ certo che il soggetto ha un vissuto psichiatrico, c’è una diagnosi di psicosi e vi è anche una traccia di un TSO avvenuto nel 2011. Ma per il resto noi non abbiamo nessuna prova, nessun elemento, di segnalazione, men che meno di precedenti penali che riguardano questa famiglia e, francamente, non c’è un vissuto di violenza”. Queste le parole di Gianfranco Scarfò, Procuratore di Benevento, durante la conferenza stampa all’indomani dell’arresto di Salvatore Ocone, che ha confessato l’omicidio della moglie e di uno dei figli minori.