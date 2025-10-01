Home > Cronaca > Omicidi Paupisi, Salvatore Ocone ha ammesso di aver ucciso moglie e figlio: la figlia in terapia intensiva

La figlia 16enne è stata trasferita al Neuromed di Pozzilli: è in fin di vita

Ha confessato Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver ucciso a Paupisi (Benevento) la moglie Elisabetta Polcino, il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita l’altra figlia di 16 anni. Dopo il fermo avvenuto in località Ponte Rotto, tra Mirabello Sannitico e Ferrazzano (in provincia di Campobasso), Ocone è stato condotto nella caserma dei carabinieri di via Mazzini, nel capoluogo molisano, dove nella notte è stato interrogato per un’ora e mezza dal procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò.

Il magistrato, giunto nel capoluogo molisano nella serata del 30 settembre, ha confermato la confessione dell’uomo ma non ha precisato quale sia stato il movente alla base della tragedia familiare. Al termine dell’interrogatorio Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso, in via Cavour, con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

Il reo-confesso è rinchiuso in una cella singola e sorvegliato a vista. Dopo l’interrogatorio e il trasferimento nella casa circondariale, l’uomo è sottoposto a un regime di vigilanza rafforzata da parte del personale penitenziario, misura disposta per garantirne la costante osservazione e scongiurare eventuali gesti autolesionistici.

La figlia 16enne trasferita al Neuromed di Pozzilli

È stata trasferita nella notte dall’ospedale Cardarelli di Campobasso all’Istituto Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, la figlia 16enne di Salvatore Ocone. La ragazza versa in gravissime condizioni dopo essere stata colpita con violenza, al termine della fuga del padre verso il Molise. La giovane è ricoverata in prognosi riservata.

La giovane è stata aggredita e colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente pietre o una bottiglia, riportando un gravissimo trauma cranico. Nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico dall’équipe di neurochirurgia dell’Istituto, finalizzato a contenere i gravi danni provocati dai colpi. Lo conferma l’ufficio stampa del Neuromed, che nelle prossime ore potrebbe diffondere un bollettino medico ufficiale sulle condizioni della giovane che ora è sotto strettissimo monitoraggio. A Pozzilli è arrivato anche il fratello maggiore, rientrato da Rimini dove lavora, dopo aver appreso ieri dell’uccisione della madre Elisabetta Polcino, colpita a morte con una pietra nella casa di Paupisi, nel Beneventano. Il corpo del fratello quindicenne Cosimo, morto in seguito all’aggressione, si trova invece all’obitorio del Cardarelli di Campobasso, dove è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Benevento con l’obiettivo soprattutto di verificare l’ora della morte ai fini della ricostruzione dell’accaduto.