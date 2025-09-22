Maltempo, bimbo 10 mesi e madre bloccati su tetto auto in Brianza: salvati

Un’ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, in particolare la Brianza, dove l’esondazione del Seveso ha causato allagamenti importanti.

A Lentate sul Seveso una donna si è rifugiata sul tetto della sua auto con il figlioletto di 10 mesi, rimanendo bloccati. A recuperarli sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, che hanno calato col verricello una culla trasportabile con cui hanno tratto in salvo il piccolo, affidando lui e la madre alle cure del 118.

Sempre a Lentate, altre tre persone sono state recuperate dal tetto di un’auto, mentre a Meda, sempre in Brianza, sono state recuperate due persone anziane rimaste bloccate sul tetto della propria abitazione. In supporto alle operazioni aeree anche un elicottero del Reparto Volo Emilia-Romagna.