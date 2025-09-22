Maltempo: frane e allagamenti in Lombardia e Liguria, nubifragio a Milano

Il Nord Italia nella morsa del maltempo nella mattina di oggi, lunedì 22 settembre. Colpite in particolare la Lombardia e la Liguria. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Nubifragio a Milano, caduti 80 mm di pioggia

L’area della città metropolitana di Milano è stata colpita da un violento nubifragio tra la notte e le prime ore del mattino. In alcune zone sono caduti più di 80 mm di pioggia, ha riferito l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile milanese, Marco Granelli. “Pioggia in città e a nord dalle 2.00 in poi e più intensa dalle 5.00. 30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione”.

Forti piogge a Milano, esonda il Seveso

Il fiume Seveso è esondato nella zona nord di Milano, nel quartiere Prato Centenaro. L’esondazione è iniziata poco dopo le 10 a seguito del riempimento della vasca attivata dalle 8 per le forti piogge su tutto il bacino del fiume fin dalle 5 di stamattina. A darne notizia è l’assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. “Anche il Lambro alto e allagata la via Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6”, informa Granelli.

Il Seveso esondato a Milano a causa del maltempo del 22 settembre (Foto LaPresse/Puglisi)

Nel Comasco una decina di interventi dei vigili del fuoco

Disagi anche in provincia di Como, dove i vigili del fuoco hanno effettuato una decina di interventi. Nella città lariana, coinvolto in particolare il sottopasso ferroviario di via Regina Teodolinda.

Frana nel Comasco, nessun ferito

Si è inoltre verificata una frana tra Como e Blevio sulla strada provinciale ex SS 583. L’evento ha visto il coinvolgimento di una vettura, non si segnalano feriti. La strada è interdetta al transito. Sempre nel Comasco la SS 340 Regina è interdetta al transito per materiale sulla sede stradale nel comune di Argegno. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia Stradale, la polizia locale e Anas.

Criticità anche in provincia di Monza e di Varese

Disagi anche in provincia di Monza e di Varese. Ecco le principali situazioni di criticità che si sono verificate in Lombardia, oltre a quelle già menzionate.

Nel comune di Turate , in provincia di Como, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato .

, in provincia di Como, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un . Un’altra frana su sede stradale si è verificata in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano , in provincia di Varese, lungo la SS344 dir, causando la chiusura della strada. Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Varese.

, in provincia di Varese, lungo la SS344 dir, causando la chiusura della strada. Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Varese. Nel comune di Lavena Ponte Tresa (Varese), in via Ungheria e nelle strade limitrofe, si segnalano criticità a causa dell’esondazione di un torrente.

Dall’inizio della perturbazione sono stati effettuati oltre settanta interventi di soccorso su tutto il territorio regionale. Le squadre dei Vigili del Fuoco restano impegnate sul campo per la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Una frana in provincia di Varese causata dal maltempo del 22 settembre (foto Vigili del Fuoco)

In Liguria colpita Valbormida, frane e allagamenti a Cairo

In Liguria, fa sapere la Regione con una nota, i territori più colpiti dalla perturbazione sono il savonese e soprattutto la Valbormida. “Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina – si legge – si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, 111 mm in un’ora. Il fiume Bormida ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare. Centinaia le telefonate ai Vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua. Sospeso il traffico ferroviario a S.Giuseppe di Cairo (linee Savona/Alessandria e Savona/Torino). Interrotta anche la linea Breil -Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure”. Precipitazioni intense, spiega la Regione, “anche in Valle Stura: a Rossiglione si sono registrati fino a 270 mm in 8 ore. In questi minuti la parte più intensa della perturbazione sta interessando l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata; ci sono poi nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre. Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria. Nelle prossime ore, in mattinata, è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio”.

Circolazione dei treni sospesa nel Savonese

A causa di condizioni meteo critiche è sospesa la circolazione dei treni a San Giuseppe di Cairo, sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria. Lo fa sapere Trenitalia. I treni Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

In Trentino previsti pioggia e crollo delle temperature, neve a 2.500 metri

Non solo. In Trentino si prevedono per la giornata di oggi piogge diffuse, crollo delle temperature e neve a 2.500 metri. Lo comunica Meteotrentino: “Si prevede cielo coperto con precipitazioni persistenti, localmente abbondanti soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio. Le temperature massime caleranno di 8-10 gradi rispetto a ieri. Entro la serata sono attesi mediamente 20-40 millimetri di pioggia, con accumuli localmente superiori. Dopo una breve pausa tra la serata di oggi e le ore centrali di domani, le precipitazioni riprenderanno e potranno assumere carattere temporalesco, in particolare nella notte tra martedì e mercoledì”. Le temperature saranno in ulteriore calo, soprattutto nei valori minimi e in montagna, con la quota neve che potrà scendere fino a circa 2.500 metri, localmente anche più in basso.