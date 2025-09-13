Roma, neonata morta dopo il parto: sequestrata casa di maternità

E’ stata posta sotto sequestro dalla Questura di Roma la casa per la maternità ‘Il Nido’ di via Marmorata, nel quartiere Testaccio, dove una neonata è morta venerdì 12 settembre pochi minuti dopo il parto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati dai genitori della piccola – una coppia di italiani, entrambi romani – che hanno poi allertato la polizia. Gli agenti del commissariato Trevi hanno acquisito la cartella clinica mentre la salma della piccola è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Due ostetriche, secondo quanto si apprende, sono state denunciate, mentre sul corpo della neonata sarà effettuata l’autopsia.