Nord Stream, l'avvocato di Kuznetsov: "Da verificare eventuali motivi di impedimento all'estradizione"

La Corte di Bologna si riserva la decisione sull’estradizione di Sehrii Kuznetzov, il cittadino ucraino, arrestato a Rimini all’alba del 21 agosto, perché sospettato dalle autorità giudiziarie tedesche di essere tra i responsabili del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, avvenuto nel 2022. “La Procura generale – spiega al termine dell’udienza l’avvocato Nicola Canestrini, difensore del 49enne – prima aveva concluso per la consegna del mio assistito, ma in seguito all’arringa difensiva ha cambiato il proprio parere e ha chiesto maggior tempo per approfondire i motivi sollevati”. “Nel frattempo, la Corte, accogliendo uno dei nostri motivi, ha chiesto alla Germania di accertare quali fossero le condizioni di detenzione nel paese perché c’è il rapporto di una agenzia che si occupa della prevenzione della tortura che, nel 2024, ha denunciato condizioni di detenzione inumane e degradanti che, di per sè, è una causa impeditiva alla consegna”. La prossima udienza è fissata per martedì 9 settembre alle 11,30.