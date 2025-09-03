Emilio Fede, la figlia Sveva: "Sono grata a Mediaset"

“Papà ha sempre detto; ‘Quando andrò via, voglio andare via alle 6 del mattino senza nessuno e raggiungere la mamma’. Oggi la camera ardente non per pochi intimi, è per nessuno, solo la famiglia e questa struttura meravigliosa che lo ha ospitato con affetto, e quindi naturalmente il personale medico, loro vengono a salutarlo, ma nessun altro, da fuori nessuno”. Così Sveva, una delle due figlie di Emilio Fede, morto martedì 2 settembre all’età di 94 anni nella residenza San Felice di Segrate, risponde alle domande dei giornalisti.

“Domani funerali a Segrate, dove ha lavorato tutta la vita, e ci tengo a dire che mi hanno chiesto Mediaset non Mediaset io ringrazio Mediaset perché papà non sarebbe stato quello che è stato se non ci fosse stata Mediaset e che gli ha dato un’opportunità straordinaria. Quindi di questo ringraziamo Mediaset e lui giustamente l’ha avuta nel cuore fino in fondo”, ha aggiunto. “Mediaset ha partecipato con un necrologio molto bello e affettuoso e ha partecipato nella vita per quello che vi ho detto, quindi io sono grata a Mediaset”, ha concluso.