Maltempo, a Baveno 230 mm di pioggia e frane: evacuate alcune abitazioni

(LaPresse) A Baveno, in poco meno di 24 ore, sono caduti circa 230 mm di pioggia, con oltre 80 milioni di metri cubi d’acqua riversati nel Lago Maggiore in poco più di 24 ore. Le forti precipitazioni legate al maltempo hanno causato uno smottamento sulla strada Romanico-Roncaro, prontamente messo in sicurezza grazie all’intervento di Protezione Civile, operai comunali e tecnici. Un altro intervento ha riguardato una frana in un giardino privato, che ha portato, per precauzione, all’evacuazione notturna di alcune seconde case sottostanti. Questa mattina, i sopralluoghi della Protezione Civile non hanno evidenziato ulteriori criticità. Ringraziamenti sono stati rivolti ai Vigili del Fuoco e a tutti i volontari coinvolti.