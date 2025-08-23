Studentessa denuncia: "Molestata al Policlinico Umberto I di Roma"

“Siamo stanche, siamo arrabbiate, vogliamo solo essere rispettate“. Sono le parole contenute nel post che accompagna il video su TikTok di Marzia Sardo, studentessa che ha denunciato sui social di essere stata molestata al Policlinico Umberto I di Roma. “Sono a fare una tac, avevo la mascherina, il tecnico mi dice leva gli orecchini” spiega la ragazza “e io ingenuamente gli chiedo devo togliere anche il reggiseno? Perchè aveva il ferretto. Lui risponde no tanto la tac è sopra”. “Poi guardando i suoi colleghi tutti maschi dice certo se lo vuoi togliere ci fai felici tutti. Non so come si chiamasse, so solo che era pelato – aggiunge – Mi recherò all’ufficio reclami”.