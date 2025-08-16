Milano, Cecilia de Astis investita e uccisa: divieto di espatrio per i tre minori

Le forze dell’ordine stanno cercando il quarto bambino che era in auto

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha convalidato il provvedimento di collocamento in un “luogo sicuro” dei tre minori che hanno causato la morte di Cecilia De Astis, investita e uccisa con un’auto rubata lunedì a Gratosoglio, e ha disposto nei loro confronti il divieto di espatrio dal territorio nazionale.

Come prevede la misura d’urgenza a tutela della “incolumità psicofisica” dei ragazzini ed eseguita dalla polizia locale di Milano la notte tra mercoledì e giovedì, il giudice per i minori ha nominato un curatore speciale per i due fratelli di 13 e 12 anni, rintracciati in un campo agricolo in Piemonte 48 ore fa, e la bambina di 11 anni trovata sulla Torino-Ventimiglia, in attesa di fissare l’udienza di comparizione in cui i ragazzi verranno ascoltati. Si cerca il quarto componente del gruppo che era a bordo dell’auto che ha investito la 71enne.