Funerali Cecilia de Astis a Milano, il parroco cita De André: "Su periferie fatti concreti"

Al termine della funzione funebre per Cecilia De Astis, nella chiesa a Milano, il parroco don Paolo Steffano, che insieme al vicario don Davide Berocchi ha officiato il rito, ha citato Fabrizio De André e la canzone ‘Via del campo’. “Dai diamanti non nasce niente, e sappiamo come va avanti, dal letame nascono i fiori e noi qui a Gratosoglio sicuramente non abbiamo diamanti. Ma abbiamo molti fiori, non dimentichiamoli. E se non li vediamo andiamo a cercarli. Non servono gli scatti di rabbia”, ha detto il sacerdote che ha poi ringraziato Filippo e Gaetano, familiari della vittima, “che pur avendo il cuore gonfio non vi siete lasciati prendere, come tanti altri. Certo, un po’ di indignazione ce l’abbiamo tutti e non può non esserci. Ma non serve la rabbia. Sicuramente non servono i discorsi, i proclami, né tantomeno lo scaricabarile. È sempre colpa di un altro, di un’altra istituzione. Non servono neppure i documenti sulle periferie, nemmeno quelli sulla convivenza pacifica. Servono fatti concreti”. La 71enne travolta e uccisa a Milano da un’auto guidata da un adolescente rom che, insieme a tre coetanei, tutti minori di 14 anni, percorreva le strade della periferia a bordo del veicolo, rubato poco prima a turisti francesi.