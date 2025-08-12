Home > Cronaca > Milano, 71enne investita e uccisa: fermati quattro ragazzini tra gli 11 e i 13 anni

Sono stati fermati dagli agenti della polizia locale di Milano i responsabili dell’investimento avvenuto lunedì in via Saponaro che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis. Si tratta di quattro giovani, tra gli 11 e i 13 anni. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

Sono stati trovati all’interno di un accampamento abusivo in via Selvanesco, non lontano dal luogo della tragedia. Sono tutti nati in Italia di origini bosniache. Il fascicolo iscritto ieri per omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso, dal pubblico ministero di turno a Milano, Enrico Pavone, passa ora alla Procura per i minorenni. I giovanissimi, vista l’età inferiore ai 14 anni, non sono imputabili.

71enne investita e uccisa a Milano: cosa è successo

Investita e uccisa da un’auto rubata e guidata da quattro minorenni che, dopo la tragedia, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso. E’ morta così, lunedì mattina a Milano, Cecilia De Astis, una signora di 71 anni originaria della Puglia, travolta mortalmente via Michele Saponaro, zona Gratosoglio. A ucciderla la corsa di una Citroën DS bianca con targa francese. A bordo quelli che i testimoni oculari e i primi investigatori hanno definito come un gruppo di “ragazzini”, quasi certamente minorenni. Dopo lo scontro mortale il ragazzo alla guida ha aperto la portiera ed è fuggito a piedi. Lo stesso hanno fatto gli altri tre giovanissimi a bordo con lui.

Sin dai primi minuti del ritrovamento della vettura con la carena anteriore sfondata all’altezza del civico 40, lungo l’arteria parallela a via dei Missaglia e non lontano dal campo rom di via Chiesa Rossa, è risultato chiaro come si trattasse di un mezzo rubato nelle ore precedenti. Domenica sera un turista francese, in città per una vacanza, ne aveva denunciato il furto dopo il mancato ritrovamento nel luogo del parcheggio al pomeriggio.

Sull’intera vicenda indaga la Procura di Milano coinvolgendo, eventualmente dopo l’identificazione, la Procura per i minorenni. Il pubblico ministero di turno l’11 agosto, Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso (ipotesi di reato che prevede l’arresto in flagranza), furto e ricettazione e coordina le attività dei vigili urbani guidati dal comandante Gianluca Mirabelli.

Secondo la prima ricostruzione la Citroën viaggiava a velocità sostenuta in direzione del centro città. Il guidatore ha perso il controllo e sbandando si è trascinato dietro un cartello della segnaletica orizzontale, trovato ancora attaccato all’auto sul manto stradale. Il mezzo avrebbe finito la propria corsa su un’aiuola che divide la carreggiata dalla fermata del tram centrando in pieno l’anziana e uccidendola. Inutili gli interventi sul posto di ambulanza e automedica di Areu per i soccorsi.

Salvini: “Campo rom da radere al suolo”

Critico il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini. “Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni Rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportato i giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo ‘genitori’ da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia”, scrive su X il ministro.