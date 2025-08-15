Milano, sfilata di ferragosto per il diritto all'abitare: le immagini del corteo

Manifestazione a Milano, in piazza Castello, per il diritto all’abitare. “Portare solidarietà agli spazi sociali e autogestiti è importante in questa fase molto delicata per Milano: considerando che il Centro Sociale Cantiere e lo Spazio di Mutuo Soccorso Milano si trovano sotto attacco e rischiano lo sgombero come il Leoncavallo”, scrivono gli organizzatori su fb. “Difendiamo insieme la città pubblica, i quartieri e uno strumento di welfare territoriale fondamentale contro caro affitti, sfratti e sgomberi come Spazio di Mutuo Soccorso Milano per San Siro, oltre che lo storico laboratorio politico del Cantiere”, si legge ancora sul social.