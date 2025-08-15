Maltempo, albero cade su auto a Matera provoca un morto e 3 feriti: le immagini dei soccorsi

Una quercia di notevoli dimensioni è crollata nel pomeriggio di ferragosto a Ferrandina, in provincia di Matera, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona, finendo per schiacciare un’auto con a bordo 4 ragazzi che si stavano riparando dalla pioggia battente. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalle lamiere tre di loro in condizioni gravi, affidati subito alle cure del caso presso l’ospedale Madonna delle Grazie della città lucana, mentre nulla hanno potuto fare per il quarto, un 29enne del luogo che è morto nell’impatto.