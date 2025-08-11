Catania, Gdf soccorre un escursionista caduto nei Laghetti di Cavagrande

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (Catania) ha svolto un’attività di salvataggio di un escursionista di origini calabresi, in vacanza in Sicilia, infortunatosi a seguito di una caduta all’interno della riserva naturale Cavagrande del Cassibile, nel territorio di Avola. Una richiesta di soccorso pervenuta dalla Sala Operativa del 118 ha segnalato come l’uomo fosse impossibilitato a proseguire autonomamente il tragitto a causa di una rovinosa caduta che gli aveva provocato la possibile frattura di un arto inferiore. I militari del Sagf sono intervenuti con un elicottero, si sono calati a terra con un verricello di soccorso e hanno posizionato l’uomo sulla barella in dotazione immobilizzandogli l’arto. Dopo averlo issato a bordo lo hanno trasportato in area sicura e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno portato in ospedale ospedaliera di Avola (Siracusa).