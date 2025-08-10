Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 10 agosto 2025

Ultima ora

Incendio Vesuvio, la montagna continua a bruciare: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Proseguono da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco nel Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, nel Napoletano: attualmente – fanno sapere i vigili del fuoco – sono al lavoro 12 squadre a terra, tra cui rinforzi giunti dalla Toscana e dalle Marche, in aggiunta a quelli provenienti dai comandi di Salerno e Benevento impegnati da ieri mattina; sono in volo dall’alba 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nella notte i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della direzione regionale Campania hanno sorvolato l’area interessata dall’incendio per operazioni di monitoraggio.