Incendio Vesuvio, ancora fiamme: al lavoro 12 squadre dei Vigili del Fuoco

Proseguono da oltre 24 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato sabato nel Parco nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno, nel Napoletano: attualmente – fanno sapere i vigili del fuoco – sono al lavoro 12 squadre a terra, tra cui rinforzi giunti dalla Toscana e dalle Marche, in aggiunta a quelli provenienti dai comandi di Salerno e Benevento impegnati da ieri mattina; sono inoltre in volo dall’alba 6 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nella notte i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco della direzione regionale Campania hanno sorvolato l’area interessata dall’incendio per operazioni di monitoraggio.

Riccardi: “In arrivo 4 squadre di volontari dal Friuli Venezia Giulia”

“Su attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, quattro squadre del Corpo volontari antincendio boschivo del Friuli Venezia Giulia sono partite questa mattina per la Campania per contribuire alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che da giorni interessa il Vesuvio, in particolare l’area della Pineta di Terzigno, la Riserva integrale Tirone e i territori boschivi di Trecase, Ercolano e Ottaviano”, ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi. La colonna mobile regionale, autorizzata con un decreto firmato d’intesa con il presidente della Regione friulana, Massimiliano Fedriga, è composta da 14 volontari AIB e 2 funzionari, con tre pick-up attrezzati, un’autobotte da 5.000 litri, un furgone logistico e un fuoristrada della Protezione civile regionale. L’impegno economico previsto è di 100.000 euro, a copertura delle spese operative e logistiche. “Il Friuli Venezia Giulia – ha dichiarato Riccardi – conferma la propria disponibilità e rapidità d’intervento nell’ambito della solidarietà nazionale. I nostri volontari e funzionari sono già in viaggio per dare supporto concreto a una situazione complessa che minaccia persone, abitazioni e un patrimonio naturalistico di valore inestimabile”. Le squadre sono partite nelle prime ore di oggi, domenica, e opereranno in raccordo con le autorità locali e nazionali per tutta la durata dell’emergenza.