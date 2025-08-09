Catania, incendio in azienda di rifiuti: alta colonna di fumo nero

Sabato mattina nella zona industriale di Catania è divampato un incendio all’interno del capannone di un’azienda della V strada che si occupa di separazione di rifiuti-plastica e cartone. Una colonna di denso fumo nero si è alzata in cielo, visibile a decine di chilometri di distanza. A causa del fumo e per motivi precauzionali sono state evacuate le aziende limitrofe.Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia di Stato che hanno coordinato gli aspetti operativi relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica. Oltre ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, sul posto ci sono anche pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Stanno operando per lo spegnimento dell’incendio i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale Regionale e moduli operativi della protezione civile comunale, oltre a personale del X Reparto Mobile di Catania con l’idrante.