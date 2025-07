Home > Cronaca > Generali, riapre la Torre Hadid: domani lavoratori in sede

Riapre la Torre Hadid di Generali a Milano.

“In merito al parziale cedimento dell’insegna collocata sulla sommità della Torre Hadid, Generali informa che sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell’edificio e dell’area sottostante. Cessata la situazione di emergenza, si è pertanto già proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualità e funzionalità degli impianti, sarà possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid. Il personale di Generali potrà dunque tornare a lavorare in sede a partire da domani, 8 luglio”. Lo riporta una nota stampa di Generali.

“Si sta intanto predisponendo il progetto per lo smontaggio dell’insegna, ed il relativo piano di sicurezza; queste attività saranno gestite da Generali Real Estate secondo le direttive delle autorità e le ordinarie procedure di cantiere”, conclude la nota.

Cosa era successo all’insegna Generali

L’insegna ‘Generali‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta il 30 giugno a Milano, a City Life. Sul posto sono arrivati suibtio i vigili del fuoco con 3 squadre per la verifica statica dell’insegna. L’iintero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione anche l’area circostante è stata transennata. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5, poi riaperta il giorno successivo.

Cos’è la Torre Hadid di Generali

Inaugurata nel 2019, la torre Hadid di Generali è alta centonovanta metri ed è composta da 44 piani per 51 mila metri quadrati di superfici interne. Al suo interno sono oltre duemila i dipendenti della compagnia assicurativa. Progettata dall’architetta e designer Zaha Hadid, la torre ha una caratteristica distintiva, da cui deriva anche il soprannome lo Storto: la torsione dell’edificio che viene attenuata sempre più con l’aumentare dell’altezza, fino a raggiungere la verticalità.