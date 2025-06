Edificio dichiarato inagibile, transennata la zona. Chiusa anche la fermata Tre Torri

L’insegna ‘Generali‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta stamani a Milano, a City Life. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con 3 squadre per la verifica statica dell’insegna. Al momento, l’intero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione anche l’area circostante è stata transennata. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5.

Crollo insegna ‘Generali’, no vento forte ma alte temperature in città

Stamattina, al momento del crollo dell’insegna ‘Generali’ sulla Torre Hadid in CityLife a Milano, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, non si registravano particolari condizioni di vento forte, ma sono da “evidenziare” le alte temperature che si sono registrate sulla città in questi giorni. Le cause sono in corso di accertamento. L’insegna del grattacielo Generali è composta da un tamburo centrale, che è la struttura principale, “vincolata al prolungamento in cemento armato dei torrini sulla sommità del nucleo della torre” che, precisano ancora i vigili del fuoco, “trasferisce i carichi verticali ai punti di appoggio sulla struttura in cemento armato”. Altro elemento è la “struttura spaziale tubolare di tipo reticolare simmetrica che si dirama dal tamburo centrale”. Infine, il terzo elemento è una “struttura di sostegno dei pannelli e delle lettere, composta da montanti e traversi orizzontali che fungono da sostegno anche per la struttura delle passerelle di manutenzione”.

Da prime analisi forse scongiurata caduta verticale insegna

Dalle prime analisi e controlli effettuati dai vigili del fuoco insieme ai tecnici di Generali parrebbe scongiurato il pericolo di una caduta verticale dell’insegna della società che sovrasta il grattacielo in Piazza Tre Torri 1 a Milano. Secondo quanto si apprende, l’insegna dovrebbe collassare all’interno del perimetro del terrazzo. Ancora in corso le analisi per individuare le cause del crollo: non è escluso che possa esserci stato un qualche problema alle travi di acciaio, ma tutte le ipotesi sono al vaglio dei tecnici.

La nota di Generali: “Area messa in sicurezza”

Generali, dal canto suo, ha rilasciato una nota relativa alla parziale caduta dell’insegna. “In data odierna si è verificato un parziale cedimento dell’insegna delle Generali collocata sulla sommità della Torre Hadid, all’interno del complesso CityLife. L’episodio è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”, si legge nella nota che poi continua: “A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District. Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso”.

Cos’è la ‘Torre Hadid’ di Generali

Inaugurata nel 2019, la torre Hadid di Generali è alta centonovanta metri ed è composta da 44 piani per 51 mila metri quadrati di superfici interne. Al suo interno sono oltre duemila i dipendenti della compagnia assicurativa. Progettata dall’architetta e designer Zaha Hadid, la torre ha una caratteristica distintiva, da cui deriva anche il soprannome lo Storto: la torsione dell’edificio che viene attenuata sempre più con l’aumentare dell’altezza, fino a raggiungere la verticalità.

