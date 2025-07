I passeggeri verranno spostati su un altro convoglio in arrivo: la società ha disposto un indennizzo

Nel corso del nubifragio che ha colpito la Lombardia intorno alle 18 di domenica, un treno Italo che copriva la tratta da Milano a Roma è stato colpito da un fulmine all’altezza di Melegnano, vicino il capoluogo lombardo, dove è ora fermo. Dall’azienda fanno sapere che i viaggiatori verranno spostati su un altro treno, che è quasi in arrivo, per proseguire il viaggio. Al momento il ritardo accumulato è di circa 70 minuti, che potrebbero crescere visto che va ancora effettuata l’operazione di trasbordo. Da Italo fanno sapere che, anche se la causa non è imputabile all’azienda ma al maltempo, la società ha deciso di dare ai viaggiatori il 100% di indennizzo e anche un voucher pari al 100% del prezzo pagato per il biglietto.

