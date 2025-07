Il livello di allarme per la giornata di domani, lunedì, è arancione in Lombardia, Veneto, e Friuli Venezia Giulia

Dopo i grossi disagi di ieri, sabato, dovuti a nubifragi soprattutto in Lombardia, è allerta maltempo anche nella giornata di oggi, domenica, in varie regioni del Nord e Centro Italia. Ecco le zone che potrebbero essere maggiormente interessate dai temporali e le tipologie di allerta.

In Liguria allerta gialla per temporali fino a lunedì mattina

In Liguria, Arpal ha comunicato la proroga dell’allerta gialla per temporali sulle zone C (levante ligure costiero) ed E (entroterra del levante ligure) fino alle 5 del mattino di lunedì. Resta invece confermata la chiusura dell’allerta alle 23:59 di domenica sulle zone B (centro della regione, compresa Genova) e D (versanti padani di ponente, entroterra savonese e imperiese orientale), come stabilito ieri. Dal tardo pomeriggio nuova fase, con precipitazioni diffuse in aggiunta ai temporali, accompagnati da colpi di vento e grandine anche di grandi dimensioni. Per la giornata di lunedì sono previste mareggiate e un calo delle temperature che attenuerà il disagio da caldo. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In Friuli Venezia Giulia allerta arancione per temporali fino a lunedì

L’allerta è arancione invece in Friuli Venezia Giulia, per temporali che potranno essere anche molto intensi fino a lunedì mattina. Secondo il bollettino emanato dalla Protezione Civile regionale dal primo pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì sulla regione saranno probabili rovesci e temporali; sarà probabile anche qualche temporale forte con piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, specie su pianura e costa dove i fenomeni potranno essere più diffusi. Lunedì in giornata ci sarà un relativo miglioramento con la possibilità di qualche rovescio o temporale sparso. Dalla sera e fino a martedì mattina peggioramento, ancora con tempo instabile, rovesci e temporali e sarà possibile qualche temporale forte.

In Veneto allerta arancione fino a lunedì mattina

Anche il territorio veneto, tra domenica e martedì, sarà interessato dal transito di più impulsi perturbati. Il primo tra domenica pomeriggio e il primo mattino di lunedì, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale; saranno probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate anche significative) e quantitativi di precipitazioni localmente anche abbondanti in occasione dei temporali più forti o ripetuti. Dopo una parziale pausa nelle ore centrali di lunedì 7, un secondo impulso è previsto tra il pomeriggio/sera di lunedì e il primo mattino di martedì, con fase più intensa dalla serata, ancora con possibilità di forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate, e quantitativi di precipitazioni localmente anche consistenti. In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme arancione per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto la zona VENE-A, Alto Piave, in cui l’allerta sarà gialla. Questa fase perdurerà dalle 14 di oggi 6 luglio alle 9 di domattina. Dalle 9 di lunedì 7 luglio alla stessa ora di martedì, l’allerta idrogeologica per temporali sarà gialla in tutto il Veneto.

In Toscana prolungata allerta gialla fino a lunedì

In Toscana, dove permangono condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino a lunedì quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio, la Sala operativa della protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità estendendo a tutta la regione il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 10 di domani. Per tutta la giornata di domani, lunedì, codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli. Per il rischio mareggiate il codice giallo sarà in vigore dalle 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago.

A Milano e in Lombardia allerta arancione estesa a lunedì

A Milano prosegue fino alle 6 di domani mattina, lunedì, l’allerta meteo arancione per rischio temporali diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Rimane attiva anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico emessa nelle scorse ore. Durante l’allerta meteo Palazzo Marino invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha inoltre stabilito un’allerta arancione anche per il resto della Lombardia.

Nel Sud Italia resta il caldo torrido

Condizioni meteorologiche radicalmente opposte al Sud Italia, dove resta il caldo torrido. Nella giornata di oggi, domenica, su Puglia e Calabria persistono condizioni di onda di calore, e valori termici elevati si registrano sulle restanti regioni ioniche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata