Interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino

Il racconto di un residente dopo l’esplosione in un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma, in cui sono rimaste ferite una ventina di persone. I detriti hanno raggiunto anche la piscina accanto del Circolo Sportivo Villa De Sanctis. “Ha devastato anche la piscina, che era ancora chiusa, fino ai campi da tennis. Per fortuna era tutto chiuso, non c’era gente in giro. Ha devastato tutto”, ha detto l’uomo.

