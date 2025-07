Immagine d'archivio

Lo scoppio in zona Prenestino ha interessato anche una stazione di rifornimento di Gpl

Un’esplosione ha interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma. Diversi sarebbero i feriti, secondo quanto apprende LaPresse. Alcune automobili sarebbero andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l’esplosione si trovano accanto a una scuola.

Boato avvertito anche in centro

Il boato causato dall’esplosione è stato avvertito anche nel centro di Roma. Tante le segnalazioni giunte ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine da più parti della Capitale, anche a grande distanza dal luogo dello scoppio.

