La testimonianza del Maresciallo Capo Gregorio Assanti impegnato sin dai primi momenti nell'incendio sulla prenestina

“Questa mattina siamo stati chiamati per un incendio che pensavamo fosse il solito incendio estivo. Sul posto abbiamo capito che si trattava di un incendio di ben altra natura. Mentre ci stavamo coordinando per salvare più persone possibili, abbiamo sentito una prima deflagrazione”. Così il Maresciallo Capo Gregorio Assanti che con i colleghi Carabinieri era impegnato nei primi minuti dei soccorsi racconta cosa ha visto al distributore di gpl di Via dei Gordiani a Roma esploso questa mattina. “Le fiamme hanno avvolto un autoambulanza e un’autovettura che aveva una persona a bordo. Un uomo che lavora nel distributore. Come si sono diradate le fiamme abbiamo soccorso questa persona che era in gran parte ustionata. Con l’ausilio degli operatori del 118 abbiamo portato questa persona in una nostra macchina e, portando in auto il ferito e l’infermiere, abbiamo raggiunto il policlinico Casilino. Mentre tornavamo sul luogo dell’incendio, siamo stati colpiti da una deflagrazione incredibile e l’onda d’urto ci ha sbalzati per terra”. “Cosa ho visto? Subito dopo essere stati sbalzati per terra con la seconda deflagrazione, abbiamo visto una palla di fuoco salire in cielo. Poi parte della cisterna che volava scaraventata in cielo”, aggiunge rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata