Pisa, azzannata dal rottweiler di famiglia: ferita al volto una donna

Due giorni fa l'aggressione di due bimbi a Lavinio

Una donna è stata morsa da un rottweiler a Pisa, riportando ferite profonde al viso. L’episodio è accaduto in via del Marmigliaio, dove la donna, di 50 anni, è stata aggredita dall’animale di famiglia e quindi trasportata all’ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118. Le sue condizioni e la dinamica dei fatti sono al vaglio delle autorità competenti.

Appena due giorni fa, a Lavinio Lido di Enea, in provincia di Roma, sul litorale laziale, due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna nel giardino di una villetta. Il cane ha attaccato improvvisamente, ferendoli gravemente. I due minori sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Servizio Sanitario Veterinario ha preso in custodia l’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio, che hanno informato la Procura di Velletri. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.