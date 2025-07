E' successo a Lavinio Lido di Enea, sul litorale laziale. I piccoli trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Bambino Gesù

A Lavinio Lido di Enea, sul litorale laziale, due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler nel giardino di una villetta. Il cane, di proprietà della nonna dei piccoli, ha attaccato improvvisamente, ferendoli gravemente. I due minori sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Il Servizio Sanitario Veterinario ha preso in custodia l’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio, che hanno informato la Procura di Velletri. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto.

