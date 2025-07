Le temperature viaggiano sopra i 35°C in molte regioni

Caldo estremo in Italia e in Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso con temperature che viaggiano sopra i 35°C in molte regioni.

Ondata di caldo: le ordinanze in Lombardia, Piemonte e Veneto

Si soffre il caldo in casa, nelle strade ma anche sui luoghi di lavoro, in particolare quelli maggiormente esposti alle temperature elevate, all’aperto o in locali non climatizzati. Si muovono quindi le regioni, attraverso ordinanze che limitano le attività lavorative nelle ore più calde, tra mezzogiorno e le 15. Sono tre i governatori che hanno firmato ordinanze in tal senso: Luca Zaia in Veneto, Attilio Fontana in Lombardia e Alberto Cirio in Piemonte.

Se Zaia raccomanda “ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde della giornata”, Fontana e Cirio dispongono il divieto di attività lavorative all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche.

Venerdì bollino rosso in 20 città

Continua ad aumentare il numero di città nelle quali sono previste temperature da bollino rosso. Se nella giornata di domani, giovedì 3 luglio, non sono previsti cambiamenti rispetto ad oggi, con i bollini rossi in 18 città, venerdì 4 luglio saranno 20 le città da bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo, alle quali si aggiungeranno Pescara e Venezia, oggi e domani in arancione. Restano in giallo Bari, Catania, Cagliari, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria

In arrivo il protocollo del governo

Sul problema si sta muovendo anche il governo italiano. Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali per quel che riguarda la sospensione o la riduzione delle ore in servizio; abbigliamento, indumenti e dispositivi di protezione individuali da indossare; informazione e formazione e sorveglianza straordinaria.

Sono le quattro aree su cui è previsto il confronto nella bozza dello “schema di protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di Lavoro” che sarà sul tavolo dell’incontro in programma domani al ministero del Lavoro con la titolare del Dicastero, Marina Calderone, e che LaPresse ha potuto visionare.

La situazione in Europa

La situazione è critica anche nel resto d’Europa. Due persone sono morte in Francia per malori legati al caldo. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ecologica francese, Agnès Pannier-Runacher. Due persone sono morte “a seguito di malesseri legati al Caldo” e “oltre 300 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco”, ha riferito la ministra in conferenza stampa. In Svizzera, invece, uno dei reattori della centrale nucleare di Beznau è stato spento a causa del calore dell’acqua del fiume dovuto alle alte temperature di questi giorni. Il secondo reattore funziona a metà della sua capacità, ha annunciato la società di gestione Axpo.

A Parigi, a causa del calore estremo che sta investendo gran parte della Francia, la cima della Torre Eiffel resterà chiusa fino a mercoledì incluso. Ai visitatori della Torre Eiffel sprovvisti di biglietto, inoltre, è stato chiesto di rimandare la visita.

