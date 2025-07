Oggi l'ultimo ingresso sarà alle 14.30. Oltralpe chiuse anche decine di scuole

A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, “la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16. Ultimo ingresso alle 14:30″. Lo comunica il monumento simbolo di Parigi sul suo sito. “I visitatori con biglietti per una visita dopo le 13 sono pregati di controllare la propria casella di posta elettronica. La visita sarà rimborsata automaticamente. Si invitano i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a dopo giovedì”, si legge sul sito. Precedentemente ai visitatori era già stato comunicato che la cima della Torre Eiffel sarebbe rimasta chiusa fino a mercoledì incluso.

Macron ai francesi: “Prendiamoci cura gli uni degli altri”

“Il caldo torrido colpisce innanzitutto i più fragili: gli anziani, i bambini, le persone più vulnerabili o isolate. Prestiamo attenzione ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi. Prendiamoci cura gli uni degli altri”. Lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre il Paese affronta un’ondata di caldo. “Ricordiamo alcuni consigli utili”, ha scritto Macron, allegando al suo post una grafica in cui si suggerisce di rimanere a casa o in un luogo fresco e di bere acqua, ma anche di bagnare il corpo, chiudere le finestre, evitare l’alcol, mangiare in modo equilibrato e tenersi in contatto con le persone più fragili.

Les fortes chaleurs frappent d’abord les plus fragiles : nos aînés, nos enfants, les personnes plus vulnérables ou isolées. Soyons attentifs à nos proches, à nos voisins, à nos collègues. Veillons les uns sur les autres. Les bons conseils, rappelons-les : pic.twitter.com/aVAjOJ1rG7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 1, 2025

Cima della Torre Eiffel chiusa fino a mercoledì

In conseguenza dell’ondata di caldo in corso in gran parte della Francia, a Parigi la cima della Torre Eiffel resterà chiusa fino a mercoledì incluso. Lo comunicano i gestori del monumento sul sito ufficiale. Ai visitatori della Torre Eiffel sprovvisti di biglietto, inoltre, è stato chiesto di rimandare la visita.

“A causa dell’ondata di caldo in corso, la Torre Eiffel adotta alcune misure per garantire il comfort e la sicurezza dei nostri visitatori e del nostro personale: la cima sarà chiusa il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio per l’intera giornata. L’accesso al 2° e al 1° piano rimane possibile. Se prenotate una visita in queste date, ricordatevi di proteggervi dal sole e di idratarvi regolarmente”, si legge sul sito del monumento parigino, in cui si aggiunge: “sono previste lunghe code alle casse, anche in serata. Invitiamo tutti i visitatori senza biglietto a rimandare la visita a partire da giovedì”. “Visitatori in possesso di biglietti per la cima: vi invitiamo a consultare la vostra casella di posta elettronica, sarete automaticamente rimborsati dei servizi non utilizzati (accesso alla cima, visite guidate)”, si legge ancora.

Scuole chiuse in Francia e Portogallo

Mentre il dipartimento francese della Savoia è stato colpito da forti piogge che hanno portato anche all’interruzione dei treni tra Francia e Italia, gran parte della stessa Francia e dell’Europa restano nella morsa della prima grande ondata di caldo di quest’estate. In Francia si prevedono temperature torride che arriveranno fino a 41 gradi e le temperature resteranno insolitamente elevate anche in Belgio e Olanda. Al contrario sono in calo in Portogallo, dove per oggi non è stata emessa allerta rossa per il calore.

In Francia l’agenzia meteorologica nazionale ha emesso l’allerta rossa, cioè la più grave, per 16 dipartimenti, con la regione di Parigi particolarmente colpita, mentre altri 68 restano in allerta arancione; nel Paese, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Istruzione, oltre 1.300 scuole resteranno parzialmente o totalmente chiuse. A Parigi ai visitatori della Torre Eiffel sprovvisti di biglietto è stato chiesto di rimandare la visita e la cima del monumento simbolo della città resterà chiusa fino a mercoledì incluso. Météo-France ha anche avvertito dell’aumento del rischio di incendi boschivi a causa della siccità del terreno, aggravata dalla mancanza di piogge nel mese di giugno e dal recente aumento delle temperature.

Collegamenti Francia-Italia sospesi per maltempo

I collegamenti ferroviari tra Francia e Italia sono interrotti a seguito del forte maltempo che ha colpito la zona delle Alpi francesi. Lo comunica l’azienda delle ferrovie francesi, Sncf, in un avviso dal titolo ‘Traffico ferroviario interrotto sulla linea Francia – Italia’. “La circolazione dei treni è interrotta tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne per diversi giorni a causa di colate di fango sui binari. Il collegamento TGV con l’Italia è quindi sospeso“, comunica Sncf sul suo sito, aggiungendo che “si consiglia di consultare i propri canali informativi abituali per seguire l’evoluzione della situazione”.

